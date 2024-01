Yeniçağ yazarı Korkmaz: Konut balonu sönmek zorunda!

Korkmaz yazısında, "Konut balonu sönmek zorunda başlığını" kullandı.

"Aslında bütün Türkiye’de konut fiyatları ve kiralar balon yaptı." diyen Esfender Korkmaz, kira fiyatlarındaki fahiş artışı şöyle yorumladı:

Konut fiyatları artınca, konut sahibi sermayesi için alternatif getiri hesabı yapıyor ve doğal olarak kiralar da artıyor. Kabaca 1 milyona aldığı bir konuta bin lira kira alan bir mal sahibi, konutunun piyasa fiyatı 10 milyona çıkınca, on milyon liranın alternatif gelirini hesaplıyor ve kirayı da ona göre artırmak istiyor. Söz gelimi önceden bin liraya verdiği konut için bu defa 10 bin lira kira istiyor. Sorun ev sahibinden değil, sorun konut fiyatlarının balon yapmasından kaynaklanıyor.

Dolar/TL getirisiyle konut kirasını karşılaştırmanın doğru olmadığını belirten Korkmaz, "Aslında yüksek enflasyon olduğunda, Dolar-TL gibi finansal sermaye reel getirisi ile konut kiralarını karşılaştırmak doğru değildir.Çünkü söz gelimi on yıl sonra eğer faizini her yıl çekerse, 1 milyon sermayenin reel satın alma gücü düşer. Ama aynı bir milyon liraya aldığı konutun değeri on yıl sonra reel olarak düşmez veya bazen de artar." dedi.

"Konut fiyatları balon yapınca yıllık konut satışları düştü." tespitini aktaran Yeniçağ yazarı şöyle devam etti:

*2021; 1.491.856 adet olan konut satışı;

*2022; 1.485.622 adede;

*2023; 1.225.926 adede geriledi.

Yabancıya konut satışı, vatandaşlık verildiği hâlde, 2022 yılında 68.210 adetken, 2023’te 35. 268’e geriledi.

Yabancıya konut satışlarında on yıl öncesinde, Avrupa ve Batı ülkeleri ilk sıralarda yer alıyordu. Başkanlık sisteminden ve vatandaşlık verilmesinden sonra Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri ilk sıralarda, Avrupa ve Batı son sıralarda yer aldı.

Bundan sonra konut ve gayrimenkul fiyat artışları enflasyonun altında kalır.