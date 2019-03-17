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Yeni Zelanda'da bomba alarmı! Ekipler çağrıldı

Geçtiğimiz günlerde 50 kişinin şehit edildiği Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.

17 Mart 2019 Pazar 12:36
Yeni Zelanda'da bomba alarmı! Ekipler çağrıldı

Yeni Zelanda'da cuma günü gerçekleşen Haçlı terör saldırısından sonra Dunedin kendinde bulunan havalimanında şüpheli paket paniği yaşandı.

Dunedin Havalimanı'nda havalimanı, şüpheli paket nedeniyle kapatılırken pakete müdahale ediliyor.

Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatılırken, havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.

50 şehit

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki cami El Nur ve Linwood'da cuma günü yaşanan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:36
  1. Yeni Zelanda
  2. bomba alarmı

YORUM YAZ

  • KamilKamil52 dk önce
    Böyle olmaz oraya üs kuralım.

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