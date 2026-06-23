Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Sosyal medyada paylaştığı videoda “Kapalılar imha edilsin” diyen Hatice Öncel adlı kendini bilmeze tepkiler sürerken bir büyük skandal da Antalya’da patlak verdi. Bir markette alışveriş yapan haşemalı bir kadın, 80'lik bir yobazın sözlü taciziyle karşı karşıya kaldı

Sosyal medyada 1zeyli ismiyle yayın yapan Zeynep Umurbek adlı genç kadın, kendisi gibi tesettürlü arkadaşıyla marketteki kasa sırası beklerken yaşadıkları zorbalığı ‘Yıl olmuş 2026 hala tesettürü kabul edemeyenler var’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Video, laik atak geçiren 80’li yaşlardaki yobazın genç kızlara “Terlemiyor musunuz be böyle” sözleriyle başlıyor. Konuşmasına “Simsiyah bir de, 36 derece sıcaklık var. İyicene kapatmışsınız kendinizi bir de” sözleriyle devam eden yobaz, genç kadının “Evet ama tesettürlüyüz ne yapalım” diye karşılık verince bu kez “Denize de mi böyle giriyorsunuz” diyerek sataşmayı sürdürüyor.

HANGİ TARİKAT BU?

Genç kadın denize de böyle girdiklerini söylemesi üzerine ise “Hangi tarikat bu ben çıkaramadım” sataşmaya devam eden yaşlı adam “Tarikat değil bu Müslümanız karşılığını alınca bu kez “Biz de Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız” diyor. Genç kadının “O zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa Suresi’ni bilmiyor musunuz?” sözleri üzerine bu kez “Biz de Camiye falan gidiyoruz da sizin düşünceniz, niyetiniz farklı” diyerek tüm rengini açıkça belli edip oradan ayrılıyor.

Konuşmanın elleri titreyip gözleri dolan genç kadınlar ağlamamak için gülmek zorunda kalırken market sahibi ise yaşananlar için kızlardan özür diliyor.

AK Parti'nin verdiği bunca mücadeleye rağmen hala 2026 yılında Müslüman kadınların seküler yobazlar tarafından nasıl baskı ve zorbalığa uğramaya devam ettiklerini de gözler önüne serdi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Skandal sözler sarf eden adam yetkililer tarafından gözaltına alındı.