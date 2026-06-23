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Gündem Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tesettürlü kadınların Mersin'de yaşadıkları sitede havuza alınmadıklarının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyada “Kapalılar imha edilsin” diyerek Müslüman kadınlara saldıran Hatice Öncel adlı kendini bilmeze tepkiler sürerken bir skandal da Antalya’da patlak verdi. Bir markette alışveriş yapan haşemalı genç bir kadın ile kendisi gibi tesettürlü kız arkadaşının da yaşadıkları, AK Parti'nin verdiği bunca mücadeleye rağmen hala Müslüman kadınların seküler yobazlar tarafından nasıl baskı ve zorbalığa uğramaya devam ettiklerini de gözler önüne serdi. Genç kadınların karşısına çıkan 80 yaşındaki seküler bir yobazın sözleri karşısında gözleri dolan kızlar, ağlamamak için gülmek zorunda kaldı. Baskı uygulayan adam gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda “Kapalılar imha edilsin” diyen Hatice Öncel adlı kendini bilmeze tepkiler sürerken bir büyük skandal da Antalya’da patlak verdi. Bir markette alışveriş yapan haşemalı bir kadın, 80'lik bir yobazın sözlü taciziyle karşı karşıya kaldı

Sosyal medyada 1zeyli ismiyle yayın yapan Zeynep Umurbek adlı genç kadın, kendisi gibi tesettürlü arkadaşıyla marketteki kasa sırası beklerken yaşadıkları zorbalığı ‘Yıl olmuş 2026 hala tesettürü kabul edemeyenler var’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Video, laik atak geçiren 80’li yaşlardaki yobazın genç kızlara “Terlemiyor musunuz be böyle” sözleriyle başlıyor. Konuşmasına “Simsiyah bir de, 36 derece sıcaklık var. İyicene kapatmışsınız kendinizi bir de” sözleriyle devam eden yobaz, genç kadının “Evet ama tesettürlüyüz ne yapalım” diye karşılık verince bu kez “Denize de mi böyle giriyorsunuz” diyerek sataşmayı sürdürüyor.

HANGİ TARİKAT BU?

Genç kadın denize de böyle girdiklerini söylemesi üzerine ise “Hangi tarikat bu ben çıkaramadım” sataşmaya devam eden yaşlı adam “Tarikat değil bu Müslümanız karşılığını alınca bu kez “Biz de Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız” diyor.  Genç kadının “O zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa Suresi’ni bilmiyor musunuz?” sözleri üzerine bu kez “Biz de Camiye falan gidiyoruz da sizin düşünceniz, niyetiniz farklı” diyerek tüm rengini açıkça belli edip oradan ayrılıyor.

Konuşmanın elleri titreyip gözleri dolan genç kadınlar ağlamamak için gülmek zorunda kalırken market sahibi ise yaşananlar için kızlardan özür diliyor.

AK Parti'nin verdiği bunca mücadeleye rağmen hala 2026 yılında Müslüman kadınların seküler yobazlar tarafından nasıl baskı ve zorbalığa uğramaya devam ettiklerini de gözler önüne serdi.

 

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Skandal sözler sarf eden adam yetkililer tarafından gözaltına alındı.

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Yorumlar

Ayşe

Bu ülkede Müslüman kadınlara hakaret ve tacizle karşı çıkacak cesur bir insan arıyoruz! Bu yaşlı adamın yaptığı her söz, bu ülkeye düşman olanların zihniyetini yansıtıyor. Ne yazık ki hala böyle nefret dolu insanlar dolaşıyor. Allah'ım, bize sabır versin.

Mehmet

Bu ülkede ne yazık ki hala bazıları başörtülü kızlarımızın hakkını yemeye, onlara hakaret etmeye devam ediyor. Allah'ın izniyle bu hain zihniyetin bir an önce son bulması gerekiyor. Bu ülkenin gerçek sahibi milletimizdir ve biz milletimin her ferdi başörtüsüyle veya baş örtüsüzle ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. 2026 yılında bile AK Parti'nin mücadelesi olmasa bu tür olaylar daha sık görülür, Allah korusun. Bu yaşlı adamın "hangi tarikat bu" demesi gibi ifadeler, sanki Türkiye vatandaşı olmaktan çıkıp, bir yabancı ülkede olsalar da aynı şekilde konuşuyorlarmış gibi geliyor. Bu tür kişilerin düşüncelerini anlamak mümkün değil, onların nefret dolu sözleri karşısında sadece Allah'a sığınabiliyoruz. Bu olaylarda en büyük zararı gören, genç kadınlarımız ve bu durumdaki hassasiyetle davranılması gereken bir konu.
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