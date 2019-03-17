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Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet veren açıklama: Eğer durdurmasaydık...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Haçlı teröristin Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıya ilişkin, "Terörist durdurulmasaydı saldırılarına devam etme niyetindeydi" açıklamasında bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 13:34
Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet veren açıklama: Eğer durdurmasaydık...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Haçlı teröristi Brenton Tarrant'ın yakalanmaması halinde "Kesinlikle saldırıya devam etme niyetinde olduğunu" söyledi. 

"Araçta iki silah daha vardı"

Başbakan Ardern, iki gün önce 50 Müslümanı cuma namazında katleden İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın (28) gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğu açıkladı. Ardern, teröristin çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi. Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

"Saldırgan kaçmaya çalıştı"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki teröristin, polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını ifade etti. Başbakan Ardern, polis ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini belirtti.

Trump'a mesaj: Tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi

AA'da yer alan habere göre başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:34
  1. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
  2. Brenton Tarrant
  3. ABD Başkanı Trump
  4. İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant
  5. Wellington
  6. Yeni Zelanda

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