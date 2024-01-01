Yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C

Az bulutlu

MERSİN 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C

Az bulutlu ve açık