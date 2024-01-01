Yeni yılın ilk günü için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 1 Ocak Pazartesi hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 15°C
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ADANA 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 14°C
Az bulutlu
MERSİN 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
YOZGAT 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
BOLU 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 6°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 7°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C
Az bulutlu ve açık