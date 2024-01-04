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Ekonomi Yeni yılın ilk günlerinde Rus yolcu rekoru
Ekonomi

Yeni yılın ilk günlerinde Rus yolcu rekoru

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:30:00 -
Yeni yılın ilk günlerinde Rus yolcu rekoru

Karadeniz’de 2023 yılı içerisinde kruvaziyer gemi ile en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı, yılın ilk günlerinde rekor seviyede Rus yolcuyu ağırladı. Rusya’dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, dün sabah saat 07:30 Amasra Limanı’na ulaştı.

Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı’na demir attı. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 34’üncüsü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra’ya gelen turist sayısı 23 bin 239’a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540’a ulaştı. 20023 yılında Kardeniz’de kruvaziyer yolcu gemisi ile en fazla turistin geldiği liman olan Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında ise en fazla yolcunun geldiği 9’uncu şehir oldu.

2024 yılının ilk seferinde rekor seviyede yolcu getiren gemideki turistler ise, Amasra ilçe merkezinin yanı sıra Bartın il merkezi, ve Safranbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Gün boyu limanda demirleyecek gemi, dün akşam saat 18:00’de Amasra Limanı’ndan ayrıldı.

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