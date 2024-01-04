Yeni yılın ilk günlerinde Rus yolcu rekoru

Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı’na demir attı. 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 34’üncüsü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra’ya gelen turist sayısı 23 bin 239’a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540’a ulaştı. 20023 yılında Kardeniz’de kruvaziyer yolcu gemisi ile en fazla turistin geldiği liman olan Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında ise en fazla yolcunun geldiği 9’uncu şehir oldu.

2024 yılının ilk seferinde rekor seviyede yolcu getiren gemideki turistler ise, Amasra ilçe merkezinin yanı sıra Bartın il merkezi, ve Safranbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Gün boyu limanda demirleyecek gemi, dün akşam saat 18:00’de Amasra Limanı’ndan ayrıldı.