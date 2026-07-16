  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsmail Saymaz’ın deprem yalanlarına tepki! "Provokatörlük yapmayın, ekipler burada" Haydut ABD gözünü oraya çevirdi! Bir ülkeye daha saldırı hazırlığı! Bulaşmadığı yer yok! Sanal kumar ülkeyi çökertiyor! AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük’ten Avrupa’ya sert tepki: Avrupa’nın tek taraflı raporları bizim için yok hükmündedir 87 milyonluk dijital vurgun! 6 kişi gözaltında Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz Haluk Levent’in kelepçeli hali ortaya çıktı! Toplanan milyarların izi sürülüyor Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam: Halisdemir'in portresi yıkıntılar arasında duvara işlendi Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam!
Gündem Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!
Gündem

Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'deki yoğun temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu (AP) yetkilileriyle bir araya gelerek, AB'nin yeni sanayi düzenlemelerinde Türkiye'nin stratejik öneminin ve 30 yıllık kazanılmış haklarının mutlaka gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Bolat, ticari entegrasyonun korunması için AP'ye rasyonel bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi düzenlemelerine ilişkin tutumunu belirlerken Türkiye'nin AB ile ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Brüksel temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Brüksel temaslarımız kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nun yasama süreçlerindeki paydaşlarla bir araya geliyoruz." ifadesini kullanan Bolat, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) Taslağı Avrupa Halk Partisi (EPP) Gölge Raportörü Dirk Gotink ve Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Bolat, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, AB'nin yeni dönem küresel rekabetçilik ekseninde geliştirdiği sanayi politikaları kapsamında Sanayi Hızlandırma Yasası ve Made in EU yaklaşımının entegre değer zincirlerimize etkilerini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

 

Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu düzenlemelere yönelik tutumunu belirlerken, Türkiye'nin ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret eden Bolat, "İlerleyen süreçte Avrupa Parlamentosu'nun, 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımızı, ikili anlaşmalarımızı ve köklü ortaklık hukukumuzu gözeten, bu kazanılmış haklara saygılı ve rasyonel bir ilerleme raporu perspektifi ortaya koyması yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesi için temasları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Bolat’ın, iki gün sürecek Brüksel programı kapsamında, AB Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kabine şefi Björn Seibert ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Orta Doğu’da tansiyon zirvede: Hürmüz krizi dünya ekonomisini tehdit ediyor
Orta Doğu’da tansiyon zirvede: Hürmüz krizi dünya ekonomisini tehdit ediyor

Ekonomi

Orta Doğu’da tansiyon zirvede: Hürmüz krizi dünya ekonomisini tehdit ediyor

Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı
Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı

Ekonomi

Küresel ekonomilerde enerji şoku! Haydut kudurdu petrol fırladı

Ekonomi darbelere karşı mukavemetliydi
Ekonomi darbelere karşı mukavemetliydi

15 Temmuz

Ekonomi darbelere karşı mukavemetliydi

Rusya'da ekonomik açık büyüyor!
Rusya'da ekonomik açık büyüyor!

Ekonomi

Rusya'da ekonomik açık büyüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23