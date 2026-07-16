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Gündem İzmir'de büyük yangın! İş yerleri tahliye edildi
Gündem

İzmir'de büyük yangın! İş yerleri tahliye edildi

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İzmir'de büyük yangın! İş yerleri tahliye edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler; helikopter, uçak ve arazözlerle yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma başlattı.

 

Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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