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Yerel Yeni yılın en güzel aktivitesi! Sabah namazı…
Yerel

Yeni yılın en güzel aktivitesi! Sabah namazı…

Yeniakit Publisher
2024-01-01 11:16:00 -
Yeni yılın en güzel aktivitesi! Sabah namazı…

Hisarcık İlçe Müftülüğünce şehitler ve Filistinliler için dua yapmak üzere yılın ilk gününde ailecek sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşmasında İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Müftü Akyol, cemaate Allah ve Peygamber sevgisi, haramdan kaçınma konularında bilgiler verdi. Daha sonra şehitler ve Filistinli için okunan hatmi şeriflerin, Fetih Sürelerinin, salavat ve tesbihat zincirlerinin duası yapıldı. Kadınlarında katıldığı program sonunda cami cemaatine çorba ikram edildi.

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