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Ekonomi Yeni yılda neye ihtiyacınız var! Finansal durumunuzu böyle ayarlayın
Ekonomi

Yeni yılda neye ihtiyacınız var! Finansal durumunuzu böyle ayarlayın

Yeniakit Publisher
2024-01-06 15:36:00 -
Yeni yılda neye ihtiyacınız var! Finansal durumunuzu böyle ayarlayın

Ev ekonomisini kontrol altında tutmak, ay sonunda geçim sıkıntısı çekmemek için oldukça önemli. Bu yüzden öncelikle bütçe planının ilk aşaması olan geliri belirlemek gerekiyor. İşte finansal arayışlara yeni bakış:

Ev, mutfak giderleri, faturalar, alışveriş, kira, ihtiyaçlar derken bir yıl geride kalırken yeni bir yılda da yeni bir finansal plana ihtiyacınız olacak.
Finansal okuryazarlık bugün önemini artırarak gelişirken yatırımcılar da sadece birikim ve tasarrufların yönlendirmek için değil aile bütçesindeki mali gerçeklikleri de yeni bir raya oturmanın gayretinde. Peki bu nasıl olacak? Finansal planlamanızı yaparken bu kurallara uymak ekonomik yönden önünüzü açmış olacak:

Geliri belirlemek: 

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Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz
Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz

Aktüel

Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz

, ev eşyası alışverişinizde özenli ve planlı olmanızdan geçiyor. Bunun için alışverişe çıkmadan önce bir liste oluşturabilirsiniz.

Kaynakları tasarruflu kullanmak: Ev ekonomisini daha iyi yönetmenin yollarından biri de tasarruf yapmak. Bu da evde elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerinize dikkat etmeyi gerektiriyor.

Birikim potansiyelini artırmak: “Parasını yöneten hayatını yönetir” diye boşuna demiyorlar. Finansal sağlığın devamlılığı için altın kural belirlediğiniz bütçeye göre birikim yapmak.

Tüm yılın harcamalarını gözden geçirmek: Gelirinizi belirlediğinize göre, bu aşamada harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gıda, sağlık, kira, ulaşım, faturalar, eğitim, tatil gibi harcamalarınızın bir listesini yaparak nereye ne kadar harcadığınızı belirleyebilirsiniz.

İhtiyaç ve istekleri birbirinden ayırmak: Söz konusu harcamalarımız olunca bazen zaaflarımıza yenik düşebiliyoruz. Temel ihtiyaçlarımız olduğu kadar, bazı isteklerimizin de olması gayet normal. Çok istediğimiz bir şeyi satın almadan önce temel ihtiyaçlarımız için ay sonunda ne kadar paramızın kalacağını düşünmeniz gerek.

Yeni dönem bütçe planı yapmak: Gelir ve giderlerinizi belirlediniz, harcamalarınızı gözden geçirdiniz, ihtiyaç ve isteklerinizi birbirinden ayırdınız. Sıra iyi bir bütçe planı yapmaya geldi.

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