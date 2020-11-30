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Gündem Yeni yasaklar ne zaman başlayacak?
Gündem

Yeni yasaklar ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Yeni tedbirlerle alakalı vatandaşlar kısıtlamaların hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, Yeni yasaklar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:47:00 -
Yeni yasaklar ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda koronavirüs ile ilgili alınacak yeni tedbirler görüşüldü. Erdoğan toplanı sonrası yeni tedbir kararlarını duyurdu. Peki, yeni koronavirğs önlemleri kararları ne zaman uygulanacak?

Yeni yasaklar ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

İşte açıklanan yeni tedbir kararları

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

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