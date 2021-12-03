Yeni varyant KKTC’de takip ediliyor!

Türk bilim insanlarınca geliştirilen KKTC’nin yerli SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti sayesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde COVID-19 tanısı konulurken, hastalığa neden olan enfeksiyonun, hangi varyanttan kaynaklandığı da aynı anda tespit ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin KKTC’de görülen varyantlarını belirlemek için ilk genom projesinin sonuçlarını Mart 2021’de açıklamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece 2 gün önce, 30 Kasım’da açıkladığı son çalışma sonuçları da Omikron’un henüz KKTC’ye ulaşmadığını ortaya koymuştu. Kasım ayı içerisinde pozitif tanı alan vakalar üzerinden gerçekleştirilen mutasyon tayin analizinde SARS-CoV-2’nin yeni varyantı Omikron’a raslanmazken, Delta varyantının yüzde 95 ile ülkede baskın varyant olmayı sürdürdüğü açıklanmıştı.

Seferber oldular

Pandeminin ilk gününden itibaren, sahip oldukları uzman kadroları ve teknolojik donanımı COVID-19’la mücadele için seferber ettiklerini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bütün geliştirme süreci Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlanan KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile Kuzey Kıbrıs’ımız, SARS-CoV-2’nin bütün varyantlarını tespit etme kabiliyetine sahip” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği ve KKTC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü tarafından üretimi ve kullanımı için uygunluk verilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin varyant tayinini başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti’nin geçtiğimiz günlerde aralarında Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı viral enfeksiyonların tanısında kullanılan moleküler tanı testlerinin ve kitlerini doğruluğunu puanlayarak sertifikalandıran MOTAKK tarafından da tescillenerek akredite edildiğini hatırlattı.

'Hazırız!'

SARS-CoV-2’nin bütün varyantlarını tespit etmek için güçlü bir bilimsel altyapıya sahip olduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda araştırmacılarımızın gerçekleştirdiği mutasyon tayin analizleri, Kasım ayı içerisinde pozitif tanı alan kişilerin önceki aylarda olduğu gibi Delta varyantı ile enfekte olduğunu ortaya koydu. Omikron varyantına ise rastlanmadı. Yetkin ekibimiz ve alt yapımızla SARS-CoV-2’nin bütün varyantlarını tespit etmek için hazırız” ifadesini kullandı.