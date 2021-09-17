Yeni transferler Konyaspor'da mutlu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni transferler için tanıtım toplantısı yapıldı. Başkan Fatih Özgökçen, yeni isimlerle daha da güçlendiklerini belirterek, ''Transfer etmiş olduğumuz 9 futbolcumuzun aileleri ve kendileri bizlere emanet'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyspor'da yeni transferle daha önce resmi sözleşme imzalanan Serdar Gürler, Ahmed Hassan, Paul-Jose Mpoku, Konrad Hubert Michalak, Soner Diken, Endri Çekiçi, Nafican Yardımcı, Oğulcan Ülgün ve Ekrem Kayılıbal için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından bir otelde gerçekleştirilen tanıtımda, Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen'in yanı sıra 9 futbolcu yer aldı.​​​​​​​ ​​​​​​​

"Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık"

Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yunanistan'ın Olimpiakos kulübünden kiralanan Ahmed Hassan, Konyaspor için en iyi performansını sergileyeceğini söyledi.

Konyaspor taraftarını yakından tanıdığını dile getiren Ahmed Hassan, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga formasıyla Konyaspor'a karşı oynadığı maçı ve Konyaspor taraftarının yaşattığı atmosferi unutamadığını dile getirdi.

Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi ise Konya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Çekici, "Konyaspor için elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızı en yukarılara taşımak istiyorum." şeklinde konuştu.

Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Jose Mpoku da sakatlığının geçtiğini ve takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti.

Konyaspor'un 800. golünü kaydeden Soner Dikmen ise "800. golü attığımda tarifsiz duygular içerisindeydim. Benim için unutulmayacak güzel bir anı oldu. İleride çocuklarıma anlatacak güzel bir anı olarak kalacak bende." dedi.