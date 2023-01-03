Yeni tarih belli oldu! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı, memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

Memur maaş zammı belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur maaşları, Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 ile maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için hükümete talimatını verdi.

Yüzde hesaplama ekranı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Belirtilen yüzdelik dilime göre vatandaşlar yeni maaş hesaplaması yapacak. Bu kapsamda; günün en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi "Memur ve emekli zammı sonrası yüzde hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı ve işte 2023 Ocak ayı polis zammı...

Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve memur emeklisi ile emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. İ

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Mevcut duruma göre en düşük memur maaşı lise mezunu hizmetli için 9.824 TL olurken en yüksek memur maaşı ise 38 bin 058 TL Vali maaşı oldu. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

Memur maaşları ne olacak? Zamlı memur maaşları

(TL)

UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak

Vali 32,677 38,058

Genel müdür (1/4) 28,382 33,056

Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120

Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542

Öğretmen (9/1) 10,047 11,702

Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533

Başkomiser (8/1) 14,331 16,691

Polis memuru (11/1) 13,132 15,295

Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777

Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612

Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115

Mühendis (8/1) 13,905 16,196

Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367

Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938

Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400

Avukat (9/1) 13,401 15,608

Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır. Yüzde hesaplama, bir sayının yüzdelik değişimini öğrenmek için kullanılan bir yöntemdir. Güvendiğiniz uygulamalardan Yüzde hesaplama formülü ile saniyeler içinde bir sayının yüzdesini alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yüzde Hesaplama Formülü

Yüzde hesaplama konusunda formül son derece basittir. Bu formül belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak 100 sayısına bölünmesidir. Basit olarak yapılabilmesi için kısa formüllerden de yararlanılabilir.

Basit Yüzde Hesaplama

Matematik işlemleri arasında en basit gerçekleştirilen işlemlerden birisi yüzde hesaplamalarıdır. Yüzde işlemlerinde dikkat etmeniz gereken nokta hangi sayının yüzdesini alacaksanız o sayı üzerinde işlem yapmak olmalıdır.

Kolay Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır, Formülü Nedir?

En basit yöntem ile yüzde hesaplama için farklı yöntemler kullanılabilir. Kolay ve hızlı bir şekilde yüzde hesaplama yapabilmek için internet hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu araçlara sabit sayıyı ve yüzde miktarını girmek yeterli olacaktır.

Bağkur emekli maaşı zammı: Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48 olurken, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için doğrudan zam oranı oldu. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi toplam yüzde 78,6 zam aldı.