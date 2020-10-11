Yeni sürüm sosyal koruma paketi için geri sayım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ana hatlarını açıkladığı paketin büyük yankı uyandırması bekleniyor.



Esnek çalışma imkanı



Zira Selçuk, her platformda yeni sürüm bir istihdam paketi ortaya koyacaklarını kaydederek, “Yakında parlamentoya gelecek düzenlemede esnek çalışmaya da yer verebiliriz” diyor.



Pandemi döneminde ilgi gören Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) büyük ölçüde vazgeçildiğine dikkati çeken Selçuk, ayrıca şu ifadeleri kullanıyor:



2 milyon 293 bini aşkın çalışanımız için KÇÖ talebinde bulunulmadı.



Daha çok turizm ve ulaştırma sektörü, KÇÖ kapsamında kaldı.



Tarafları dinliyoruz.



Kısa çalışma uygulamasını da önemle ele alıyoruz. Uygulamadan yararlananların prim yatırılmayan dönemleri için borçlanma ve benzeri imkânlara durum netleşsin bakacağız.



Fesih kısıtı uzatılabilir



Gerek duyulursa KÇÖ ve fesih kısıtı uzatılır. Şu anda öngörmüyoruz ama aralık ayına kadar uzatma Cumhurbaşkanı uhdesinde.



Hem pandemi döneminde hem de yeni normalde çok önemli adımlar attık. İşçimizi ve işverenimizi koruduk, koruyoruz.



Esnek çalışma modellerini de inceliyoruz. Bu anlamda Hollanda önemli bir örnek. Ülkede partime çalışma oranı yüzde 50. Biz de böyle bir uygulamayı başlatabiliriz. Suiistimal olursa denetleriz, gerekli kontrolleri yaparız.



Yapılandırma konusu da gündemimizde. Bu konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla görüşeceğiz. Ekim ayında gelecek rakamlara göre karar veririz.



Teşvikler sadeleştirilmeli



Sene sonunda bitecek istihdam teşvikleri için çalışacağız.



Teşvikleri sadeleştirmekten yanaydık. Ama araya Covid-19 girdi. 18 tane paketimiz var. Çoğu birbirine benziyor. Bunlar içinde en efektif olanı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 5 puanlık prim indirimi.