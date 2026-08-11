AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabulünün milletin birliğe, beraberliğe ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin tescili olduğunu belirtti.

Ala, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Tarihi bir an yaşandığını belirten Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin temel sorunlarının çözümünde ortaya koyduğu liderlik ve irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği kararlılıkla devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun çok önemli bir aşaması olan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesinin Meclis'in ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesi olduğunu kaydeden Ala, teklife destek veren milletvekillerinin milletin ortak sesi olduğunu, yasanın 86 milyon yurttaşın tamamının kazançlı çıkacağı bir sürecin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.