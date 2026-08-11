MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum
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Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi TBMM'de rekor oyla kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasa teklifinin yasalaşmasının ardından "hayırlı olsun" yorumunda bulundu.
Kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonunun arka bölümünde bulunan Danışma Kurulu toplantı salonunda bir süre görüştü.
BAHÇELİ’DEN İLK YORUM
Bahçeli, görüşmenin ardından Genel Kurul'un şeref kapısından ayrıldı. Gazetecilerin yasa teklifinin yasalaşmasını sorması üzerine Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bahçeli, TBMM'den ayrıldığı esnada ise kendisine kurmayları eşlik etti. MHP'li milletvekilleri Bahçeli'yi aracına uğurlarken, Bahçeli'nin elini öptü.
REKOR OYLA KABUL EDİLDİ
Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "evet ", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edildi.