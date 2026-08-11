Dev ihale Fenerbahçe yöneticisi Feridun Geçgel'in ünlü firması Astor Enerji'ye kaldı
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Feridun Geçgel'in sahibi olduğu Astor Enerji ihaleyi kazandı. 351 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Feridun Geçgel'in sahibi olduğu Astor Enerji ihaleyi kazandı. 351 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.
Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamaya göre, 11 adet Mobil Hibrit Modülü ve yedek malzeme teminini kapsayan iş için 351 milyon 100 bin TL tutarında sözleşme imzalandı.
Astor Enerji, söz konusu ihalede mayıs ayında en avantajlı teklifi verdiğini açıklamış, temmuz ayında ise ihalenin şirket uhdesinde kaldığını duyurmuştu.
Son açıklamayla birlikte sözleşme aşaması da tamamlandı. İhale bedelinin, şirketin açıklanan son brüt satış hasılatının yüzde 3,78’ine karşılık geldiği belirtildi.
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