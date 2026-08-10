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Gündem Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi! Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak
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Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi! Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak

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Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi! Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak

Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi 468 "evet ", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rekor oyla kabul edilen yasa sonrası açıklama yaptı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "evet ", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edildi.

 

Rekor oyla kabul edilen yasa sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir"

"Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır"

"Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akılla olgunlaştırılmış, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir"

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