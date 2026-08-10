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Gündem Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’
Gündem

Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’in, Özgür Özel’in peşinden Yeni Parti’ye geçen bazı isimlere ilişkin kullandığı öne sürülen ifadeler sosyal medyada gündem oldu. İşler’in videoya yansıyan konuşmasında özel hayat ve parti yöneticileri hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulunduğu görülüyor.

CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’e ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. İşler, konuşmasında Özgür Özel’in peşinden Yeni Parti’ye geçen bazı yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

İşler, söz konusu isimleri hedef alarak, “Dördü de hanımlarını boşayıp değiştirdiler” dedi.

“Genelde eşlerini boşayıp sekreterlerini aldılar”

İşler, konuşmasının devamında iddialarını daha da ileri taşıyarak, “Genelde eşlerini boşayıp sekreterlerini aldılar” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi gerilimin yanı sıra kişisel suçlamaları da beraberinde getirdi.

Belediye başkanı ve şoförü hakkında çarpıcı sözler

Ahmet İşler’in konuşmasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise Yeni Partili olduğu belirtilen bir ilçe belediye başkanıyla ilgili oldu.

İşler, “Büyük bir Yeni Parti ilçe belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli bir hanımı paylaşamıyorlar” şeklinde çok ağır bir iddiayı gündeme taşıdı.

“Dördüncü veya beşinci hanımı aldı”

İşler’in konuşmasındaki suçlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka parti yöneticisinin özel hayatına değinen İşler, “İl idare özel başkanımız, 4. veya 5. hanımı aldı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan videodaki bu sözlerin ardından gözler Yeni Parti cephesine çevrildi.

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Türkiye siyaseti, ideolojik iddialarla ve büyük vaatlerle yola çıkanların, güç ve koltuk sahibi olduktan sonra nasıl bir ahlaki savrulma yaşadığının çarpıcı örnekleriyle doludur. Bunun en taze ve sarsıcı örneği, Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak adeta bir alternatif olma iddiasıyla sahneye çıkan Yeni Parti’de yaşanmaktadır. CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’in sosyal medyaya sızan bir video kaydında dile getirdiği, Özgür Özel’in peşinden giden bazı üst düzey figürlerin "Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı" ithamı, sıradan bir magazin dedikodusu değil, kurumsal ve ahlaki bir çürümenin vesikasıdır.Ülkeyi yönetme, halka liyakat, adalet ve temiz siyaset getirme iddiasıyla parti kuranların, daha yolun en başında bizzat kendi yol arkadaşları tarafından bu denli ağır "sadakatsizlik ve ahlak erozyonu" ile suçlanması kelimenin tam anlamıyla bir rezilliktir. Kendi ailesine, yıllarca hayatı paylaştığı eşine karşı vefa ve sadakat borcunu hiçe sayan siyasi aktörlerin, halkın emanetine ve memleketin geleceğine sadık kalacağını düşünmek safdilliktir. Gücü, makamı ve parayı bulduğu ilk virajda profesyonel ilişkilerini özel hayatının merkezine alan bu zihniyet, seçmene vadettiği tüm etik değerleri daha tabelayı asarken ayaklar altına almıştır.Bu skandal iddialar, Yeni Parti'nin toplum nezdindeki inandırıcılık zeminini kökünden dinamitlemektedir. Kurultay kavgalarından, delegelere yönelik hiziplerden ve koltuk hırsından kaçtığını iddia eden kadroların, arka planda nasıl bir yozlaşmanın öznesi haline geldikleri kendi içlerinden ifşa edilmiştir. Siyaseti bir hizmet aracı değil, kişisel nüfuz alanı ve uçkur hegemonyası kurma yeri olarak görenlerin, millete sunabileceği hiçbir vizyon yoktur. Özgür Özel ve kurmaylarının bu ağır iddialar karşısında üç maymunu oynaması ya da sessizlikle geçiştirmeye çalışması, iddiaların vebaline ortak olmaktan başka bir anlama gelmez. Kendisini temiz toplumun öncüsü gibi pazarlayanların vitrini, bu ahlaki iflasla birlikte tamamen darmadağın olmuştur.

Ali

Adamlar millet için değil sevk için para için seçiliyor. Artık Türkiye'de de kendine gelmelidir böyle şerefsizleri seçmemeli . Parti başkanı düzgün değil ki Oda şerefsizler den şerefli biri olsa bunlar olmaz.
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