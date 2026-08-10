Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’
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CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’in, Özgür Özel’in peşinden Yeni Parti’ye geçen bazı isimlere ilişkin kullandığı öne sürülen ifadeler sosyal medyada gündem oldu. İşler’in videoya yansıyan konuşmasında özel hayat ve parti yöneticileri hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulunduğu görülüyor.
CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler’e ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. İşler, konuşmasında Özgür Özel’in peşinden Yeni Parti’ye geçen bazı yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
İşler, söz konusu isimleri hedef alarak, “Dördü de hanımlarını boşayıp değiştirdiler” dedi.
“Genelde eşlerini boşayıp sekreterlerini aldılar”
İşler, konuşmasının devamında iddialarını daha da ileri taşıyarak, “Genelde eşlerini boşayıp sekreterlerini aldılar” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi gerilimin yanı sıra kişisel suçlamaları da beraberinde getirdi.
Belediye başkanı ve şoförü hakkında çarpıcı sözler
Ahmet İşler’in konuşmasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise Yeni Partili olduğu belirtilen bir ilçe belediye başkanıyla ilgili oldu.
İşler, “Büyük bir Yeni Parti ilçe belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli bir hanımı paylaşamıyorlar” şeklinde çok ağır bir iddiayı gündeme taşıdı.
“Dördüncü veya beşinci hanımı aldı”
İşler’in konuşmasındaki suçlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka parti yöneticisinin özel hayatına değinen İşler, “İl idare özel başkanımız, 4. veya 5. hanımı aldı” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada hızla yayılan videodaki bu sözlerin ardından gözler Yeni Parti cephesine çevrildi.
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