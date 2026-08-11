Çin İngiliz donanmasına sızdı!

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait insansız K3 Scout gözetleme botlarında kullanılan Çin yapımı bileşenlerin, Çin'deki bir IP adresine gizlice bağlantı sinyalleri gönderdiği ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan bir habere göre, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait, Çin üretimi bileşenler içeren insansız bir gözetleme botunun gizlice Çin'deki bir adrese veri gönderdiği ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan insansız K3 Scout botu, Çin'deki bir IP adresine “heartbeat” (kalp atışı) olarak bilinen bağlantı sinyalleri gönderiyordu.

Bu sinyaller, uzaktaki bir cihaza kameraların internete bağlı olduğunu ve normal şekilde çalıştığını bildirmek amacıyla tasarlanmıştı.

Söz konusu iletişimin ortaya çıkarılması ulusal güvenlik endişelerine yol açarken, İngiltere Savunma Bakanlığı kameraların internet bağlantısını kesme kararı aldı.

Yetkililer, hassas askeri bilgilerin veya İngiltere Savunma Bakanlığına ait sistemlerden herhangi bir verinin ülke dışına erişildiğine ya da İngiltere dışındaki taraflara aktarıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını doğruladı.

Ancak olay, İngiltere'nin askeri teçhizat tedarik zincirlerinin güvenliği ve Çin teknolojisinin özel kuvvetler tarafından kullanılan son derece hassas alanlara kadar girip girmediği konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

İnsansız bot filosunun değeri 12 milyon sterlin

İnsansız botlardan oluşan filonun değerinin yaklaşık 12 milyon sterlin olduğu ve mart ayından bu yana hizmette bulunduğu belirtildi. Botların tedariki İngiliz savunma şirketi Kraken Technology Group tarafından gerçekleştirildi.

Kraken, söz konusu kameraları üçüncü taraf bir tedarikçiden satın almıştı. Tedarikçinin kameraların güvenlik seviyesi konusunda şirkete güvence verdiği belirtildi.

Ancak daha sonra gerçekleştirilen bir soruşturma, kameralarda Çin'de üretilmiş bileşenlerin bulunduğunu ve cihazların Çin'deki bir IP adresiyle iletişim kurduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz özel kuvvetleri için güvenlik endişesi

Olayın, İngiltere'nin Özel Bot Servisi (SBS) karargâhındaki personelin güvenliğinin tehlikeye girmiş olabileceğine ilişkin endişelere yol açacak kadar ciddi olduğu belirtildi.

Kameraların, üst düzey özel kuvvetler yetkililerinin katıldığı hassas toplantıların yakınlarında çalıştırılmış olabileceği ihtimali de endişe yarattı.

Özellikle kameraların, insansız araçların kendileri kapatıldıktan sonra bile aktif kalmış olabileceğine ilişkin haberler kaygıları artırdı.

Hürmüz Boğazı görevinin hazırlıklarında kullanıldı

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir savunma kaynağı İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, insansız araçların Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilebilecek olası bir İngiliz savunma görevinin hazırlıkları sırasında kullanıldığını söyledi.

Kaynak, yaşananları askeri teçhizat satın alma sürecinde “ciddi bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.

Kraliyet Donanması'nın "Project Beehive" programına darbe

Gazeteye göre olay, İngiltere Kraliyet Donanması'nın insansız deniz araçlarını geleneksel savaş gemileriyle entegre etmeyi amaçlayan “Project Beehive” programına da ağır bir darbe vurdu.

K3 Scout botları, Kraliyet Donanması'nın su üstü filosunun bir parçasını oluşturuyor. Botlar, Coastal Forces Squadron (Kıyı Kuvvetleri Filosu) ile Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin 47 Commando birimi tarafından kullanılıyor.

K3 Scout, 600 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve kesintisiz olarak 30 güne kadar görev yapabiliyor.