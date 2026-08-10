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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'yeni dönem' mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'yeni dönem' mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'yeni dönem' mesajı

“Terörsüz Türkiye” yasasının TBMM'de kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene başladığımız komisyon çalışmaları, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının kapılarını aralamıştı. Bugün ise bu kapılar tamamen açıldı” dedi. Kurtulmuş, "Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "evet ", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edildi.

Rekor oyla kabul edilen yasa sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 468 "evet" oyuna ilişkin "Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile böyle bir konsesüs ortaya çıkmaz. Tarihi bir başarıdır." dedi.

 

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Geçen sene 5 Ağustosta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır, Bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun emek var. Yeni bir dönem inşa edeceğiz. Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürecin başından itibaren güç vermiştir. MHP'nin sayın genel başkanı Devlet Bahçeli, oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi, yol açıcı önerileri ile birlikte bu noktaya gelinmiştir. Komisyon çalışmalarına titizlikle destek veren 50 milletvekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilere, CHP'ye, Dem Grubu'na çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu Meclis'in birinci partisi olarak sürece büyük katkı yapmıştır. Tarihi dönüm noktasında yoğun emeğin olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştı.

 

Sadece yasa teklifi hazırlanmadı. Kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde duruldu. Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda Türkiye modelinin ismidir. Yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlığı içerisinde, TBMM'nin gücüyle ortaya konmuştur. Bazı eleştirilere hep birlikte şahit oluyoruz. Parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan mücadele ve siyasi kararlılık parlamentonun gücünü ortaya koyuyor. Bu sürece atkı sunan bütün siyasi partilerimizi genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte olumlu katkı olduğunu biliyorum. Maksadını aşan yorumların dışında medyanın büyük çoğunluğu akıl, insaf ve izanla yaklaşmıştır. Bütün medya kuruluşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu oyun çıkması fevkalade büyük mesele. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Bu aynı zamanda Türkiye iyi çalışılır, üzerinde titizlikle mücadele ederse en zor meseleleri çözecek kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah."

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