11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit)

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin dokuzuncu yılında anılıyor. Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi’ndeki tek katlı evde büyüdü.







Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu’ndaki eğitiminin ardından Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giden Bülbül, 2016’da babasını kaybetti. Bülbül, babasının vefatının ardından okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.







Kısa süren yaşamında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor’a olan tutkusuyla da tanınıyordu. Eren, Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda 11 Ağustos 2017’de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde şehid oldu. Bülbül’ün cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi’ndeki evlerinin yakınındaki aile kabristanında toprağa verildi.







Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye’yi yasa boğan Eren Bülbül’ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları Türkiye’nin hafızasında yer etti. Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.







Eren’in ismi, yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa verildi. Gençlik merkezine, okullara, camilere, kütüphanelere ve bir tünele verilen Eren Bülbül adı, birçok şehirde ve bazı ülkelerde farklı mekanlarda da yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül’ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne de verilerek, okulun adı Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Maçka Belediyesince ilçe merkezinde yaptırılan camiye “Eren Bülbül Camii” adı verildi.







Yine ilçe yolu güzergahındaki bir tünele “Eren Bülbül” adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi’ndeki ilkokulda “Şehit Eren Bülbül” adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu. Türk Hava Yollarının filosuna katılan ve Eren Bülbül anısına “Maçka” ismi verilen B787-9 (Dreamliner) tipi uçağın ilk seferi, 8 Temmuz 2019’da Trabzon’a yapıldı. Somali’de açılan “Eren Bülbül Yetimhanesi”nde adı yaşatılan şehit Eren Bülbül’ün “kara lastik”leri ise Bolu’nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi’nde sergileniyor.