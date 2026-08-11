Bir hafta önce evlenmişti! Kazada hayatını kaybetti
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada 23 yaşındaki Halil Aksak yaşamını yitirirken, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolunda meydana geldi.
Halil Aksak (23) idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan Halil Aksak, S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Halil Aksak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı aileden yaralı 4 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Halil Aksak’ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak’ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir’e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.