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11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 11Ağustos 2017: Eren Bülbül'ün vefatı (Şehit) AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk açıklama Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi! Cevdet Yılmaz: Kaybeden olmayacak TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni dönem' mesajı Türkiye'den Kolombiya mesajı Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük Meclis kulisinde ittifak mı geliyor? Eski ortaklar ve Yeniden Refah lideri aynı masada toplandı!
İSLAM 11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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11 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (11 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(115) Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

(Mü'minûn Suresi, 23/115)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Alıcı ile satıcı, (sözleşme imzalayıp) birbirinden ayrılmadıkça, bir malı alıp almamakta tercih hakları vardır. Alıcı ile satıcı, alışverişte doğru konuşur ve maldaki kusuru açıkça söylerlerse, alışverişleri kendilerine bereketli kılınır."

"Şayet malın kusurunu gizleyerek yalan söylerlerse, (belki) kâr edebilirler, ama alışverişlerindeki bereketten yoksun kalırlar."

"Yalan yere yemin, (alıcıya güven verip) satışı (sürümü) artırsa dahi, gerçekte kazancın bereketini yok eder."

Kaynak: Buhâri, Buyu 19 

GÜNÜN SÖZÜ:

 GÜNÜN FOTOĞRAFI:



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Yorumlar

Mü'minûn Suresi, 23. Sure 115. Ayet meali

Mü'minûn Suresi, 23. Sure 115. Ayet meali. Sizi boş yere yarattığımızı geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız. Mü'minûn Suresi, 23. Sure 115. Ayet Arapça yazılışı ve Türkçe meali

 düşman

mehmet okuyan bir zındıktır bir sorun bakalım ashabı kehfin 300küsür sene uyuduğuna neden inanmıyor hz musa as efendimiz için denizin yarıdığına neden inanmıyor miracı neden inkar ediyor 
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