Yeni stat müjdesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Durugöl Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni stadın inşaatında incelemelerde bulundu. Eksiklerin tamamlanması noktasında Ankara’da temaslarda bulunacağını söyleyen Başkan Güler, “Her şeyiyle güzel hazırlanmış bir proje. En güzel tarafı da içerisinde ilk kez Ordu’da uygulanacak olan spor lisesinin olması. Eksikleri tamamlayarak güzel bir stadı ilimize kazandıracağız. İşin takibi ve bir an evvel bitirilmesi bizim görevimiz” dedi.

Stadın eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek son durumu Ankara’da yapacağı görüşmelerde gündeme getireceklerini söyleyen Başkan Güler, “Stadın en son durumunu yerinde görerek eksiklerini, ihtiyaçları görelim istedik. Bu eksiklerin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Bu konuda Ankara’da sayın bakanla görüşeceğiz. Yapılacak epey iş var. Stadın güzel bir çimi var. Localarını inceledik. Basın kısmını gördük. Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir proje. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Ordumuz lisesi, eğitim birimleri, antrenman sahaları ve spor salonlarıyla güzel bir stada kavuşmuş olacak. İşin takibi ve bir an evvel bitirilmesi bizim görevimiz” diye konuştu.

Stadın bir bölümünün spor lisesi olacağını ve bunun ilk kez Ordu’da uygulanacağını belirten Başkan Güler, “İşin en güzel tarafı projede bir spor lisesinin olması. Bu büyük bir yenilik. Ordu spordaki güzel yerini temelden yetiştireceği öğrencilerle oluşturmuş olacak. Onun için liseyi çok anlamlı ve faydalı buluyoruz. Sayın bakanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. İlk defa spor lisesi projesi Ordu’da uygulanacak. Sporcuları lise seviyesinde alacağız ve daha üst seviyelere çıkaracağız” şeklinde konuştu.