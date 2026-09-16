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Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

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Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Galatasaray'da ocak ayında Almanya harekatı başlatılıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde de gündemine gelen milli yıldız için ocak ayında hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

#2
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

#3
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Cimbom, yaz transfer döneminde çok istediği Can Uzun için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayındaki ara transfer döneminde 20 yaşındaki 10 numara için planlar yapan sarı-kırmızılı yönetim, Can'ın durumunu yakından takip ediyor.

#5
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Almanya'da Eintracht Frankfurt'la muhteşem bir sezon başlangıcı yapan milli futbolcu, ilk 4 resmi maçta 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkıda bulundu.

#6
Foto - Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...

Üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Aslan'da Can Uzun listede ilk sıralarda geliyor. 20 yaşındaki yıldız bu sezon ilk 4 maçta sol kanat ve 10 numarada görev yaptı. Eintracht Frankfurt formasıyla Almanya Kupası ve Bundesliga'da 4 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı sundu.

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