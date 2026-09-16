Türkiye'nin dev kulübü Galatasaray'dan Ocak ayında büyük harekat: Ses seda yoktu ama...
Galatasaray'da ocak ayında Almanya harekatı başlatılıyor.
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Galatasaray'da ocak ayında Almanya harekatı başlatılıyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde de gündemine gelen milli yıldız için ocak ayında hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
Cimbom, yaz transfer döneminde çok istediği Can Uzun için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayındaki ara transfer döneminde 20 yaşındaki 10 numara için planlar yapan sarı-kırmızılı yönetim, Can'ın durumunu yakından takip ediyor.
Almanya'da Eintracht Frankfurt'la muhteşem bir sezon başlangıcı yapan milli futbolcu, ilk 4 resmi maçta 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkıda bulundu.
Üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Aslan'da Can Uzun listede ilk sıralarda geliyor. 20 yaşındaki yıldız bu sezon ilk 4 maçta sol kanat ve 10 numarada görev yaptı. Eintracht Frankfurt formasıyla Almanya Kupası ve Bundesliga'da 4 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı sundu.
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