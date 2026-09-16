Geçen yıl "pişmanım" deyip çıkmıştı! Zehir taciri Avukat yine yakalandı

Konya'da, 2 yıl önce uyuşturucu nitelikli 30 bin hapla yakalanıp tutuklanan ve geçen yıl tahliye edilen avukat Abdülkadir İnci, yine bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Avukat İnci, uyuşturucu ham maddesiyle yakalanmaktan yine tutuklandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, belirlenen aracı takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama yapıldı. Araçta 2 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Şüphelilerden birinin, daha önce de uyuşturucu soruşturması kapsamında işlem yapılan Konya Barosu’na kayıtlı 47 yaşındaki avukat Abdülkadir İnci olduğu belirlendi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkadir İnci tutuklandı.

2 YIL ÖNCE 30 BİN HAPLA YAKALANMIŞTI

Abdülkadir İnci, 2 yıl önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda da, 30 bin hapla yakalanmış, 2 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Avukata, yargılama sonunda etkin pişmanlık ve iyi hal hükümleri uygulanarak 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş ve geçen yıl mayıs ayında tahliye edilmişti.

5 YIL ÖNCE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Avukat Abdülkadir İnci'nin adı, daha önce de bir silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. 5 yıl önce adliye otoparkının girişinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanmıştı.

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