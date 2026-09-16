Milli takımı bıraktığını açıklamıştı! Federasyondan Messi’ye veda daveti
Lionel Messi, veda maçı için Arjantin Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Yıldız futbolcu 31 Ağustos’ta yaptığı açıklamada takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lionel Messi, veda maçı için Arjantin Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Yıldız futbolcu 31 Ağustos’ta yaptığı açıklamada takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Arjantin Milli Takımı'nın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçları öncesinde kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Lionel Scaloni tarafından belirlenen kadroda Avrupa'da forma giyen birçok önemli oyuncu yer aldı.
Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) duyurusuna göre Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso, 6 Ekim'de oynanacak son hazırlık maçında kadroya dahil olacak.
Arjantin'in yerel liginde forma giyen oyuncuların kadroya ise 18 Eylül Cuma günü açıklanacağı belirtildi.
AFA'nın duyurusunda, Scaloni'nin ekim ayındaki hazırlık karşılaşmaları için ilk oyuncu grubunu belirlediği ifade edildi.
Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli, Agustin Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, Roman Vega, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolas Paz, Franco Mastantuono, Matias Soule, Giuliano Simeone, Nicolas Gonzalez, Gianluca Prestianni, Jose Manuel Lopez, Santiago Castro, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Lionel Messi
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