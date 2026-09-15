Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen sürenin dolmasıyla Yeni Parti yol haritasını belirledi. Parti kurmayları, iki parti arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında bir "iltibas" olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi (AYM) nihai kararı verene kadar isim değişikliği yapmayacaklarını açıkladı.

"İLTİBAS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde tanıdığı süre dolarken, partinin hukuki sürece ilişkin izleyeceği adım netleşti. Yeni Parti kurmayları, "Yeni Parti" isminin Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılmayacak parti adları" başlıklı 96'ncı maddesinde tariflenen iltibas (karıştırma) kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurguladı. İki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına dikkat çeken parti yöneticileri, nihai karar mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesini bekleme kararı aldı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başsavcılığın, 18 Eylül'de dolacak sürenin ardından aykırılığın giderilmesi amacıyla 2820 sayılı Kanun'un 104. maddesi uyarınca Yeni Parti'ye ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep etmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca Yeni Parti'ye savunmasını yapması için süre tanıyacak. Yüksek Mahkeme, savunmanın ardından bir aykırılık tespit ederse parti hakkında ihtar kararı verebilecek.

İHTAR ÇIKARSA KURULTAY GÜNDEME GELECEK

AYM'den ihtar kararı çıkmasını beklemediklerini belirten parti kurmayları, olası bir ihtar kararı halinde ise hukuki zorunluluğa uyularak isim değişikliğine gidileceğini ifade etti. Olası bir AYM kararının Kasım ayında yapılması planlanan 1. Kurultay'dan önce çıkması durumunda değişikliğin Kurucular Kurulu kararıyla yapılacağı; kararın kurultay sonrasına kalması halinde ise partinin olağanüstü kurultaya götürülebileceği kaydedildi.