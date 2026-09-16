Otomobilden geriye küçük bir parça kaldı: 2 ölü, 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen geçi trafik kazasında Fiat marka otomobil parçalanarak yola dağıldı. Otomobilden geriye küçük bir parçanın kaldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Feci kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Mercedes marka otomobil ile Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil parçalarına ayrıldı.
Araçtan geriye küçük bir parçanın kaldığı feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.