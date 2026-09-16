  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PISA sonuçları azgın azınlığı kudurttu Eşcinsel sapkınlığı yayan marjinal yapılara darbe üstüne darbe! ‘Ailem güvende’ istismarcıların maskesini düşürdü Rusya'yı sarsan Türkiye gelişmesi! Bunu hiç beklemiyorlardı: Tam anlamıyla çakıldı Yemek sipariş uygulamalarına sert tepki: “Devasa birer karteller!” Masonlar Londra’da toplandı! Remzi Sanver’den dikkat çeken paylaşım Eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek tutuklandı! Suçlamalar arasında “müstehcen yayın” da var Ali Karahasanoğlu’ndan Doğuş yöneticisine 191 milyonluk soru: Parayı göndermiş ama patronu tanımıyor! MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: ‘Ya birlikte çalışacağız ya da…’
Gündem Otomobilden geriye küçük bir parça kaldı: 2 ölü, 2 yaralı
Gündem

Otomobilden geriye küçük bir parça kaldı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Otomobilden geriye küçük bir parça kaldı: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen geçi trafik kazasında Fiat marka otomobil parçalanarak yola dağıldı. Otomobilden geriye küçük bir parçanın kaldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Feci kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Mercedes marka otomobil ile Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil parçalarına ayrıldı.

Araçtan geriye küçük bir parçanın kaldığı feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23