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Gündem Eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek tutuklandı! Suçlamalar arasında “müstehcen yayın” da var
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Eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek tutuklandı! Suçlamalar arasında “müstehcen yayın” da var

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Eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek tutuklandı! Suçlamalar arasında "müstehcen yayın" da var

Ankara’da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonunda eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Hakimlik kararında Tekerek ve 7 kişi hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçları yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

“Ailem Güvende” operasyonunda 8 tutuklama daha

Ankara’da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si hakkında karar verildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, eski Taraf muhabiri Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik kararında şüpheliler hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçları yönünden kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçma ve delilleri karartma ihtimali gerekçe gösterildi

Tutuklama kararında şüphelilerin dernek içerisindeki konumları, kolluk araştırma tutanakları ile derneğin sosyal medya hesapları ve internet sitesindeki paylaşımların değerlendirildiği kaydedildi.

Hakimlik, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek kaçma ve delilleri karartma ihtimali nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

7 kişiye adli kontrol

Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkındaki tutuklama talebi ise reddedildi. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve haftada bir gün imza vermelerine karar verildi.

Kararda, söz konusu kişilerin dernekte yönetim veya denetim kurulu yedek üyesi olmaları, savunmalarının alınması, delillerin büyük ölçüde toplanmış bulunması ve delillere etki etme ihtimallerinin bulunmaması dikkate alındı.

Tutuklu sayısı 13’e yükseldi

Operasyon kapsamında daha önce 5 kişinin tutuklanmasının ardından son 8 tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

Gözaltına alınan 21 kişiden 7’si hakkında adli kontrol kararı verilirken, aynı suç kapsamında daha önce ev hapsine alınan bir kişi ise bu nedenle serbest bırakıldı.

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