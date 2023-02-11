Yeni skandal... Bu zamanda yapılacak iş mi bu? Yazıklar olsun size...

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Galatasaraylıların yardım kampanyasına katıldığı için kendisine küfredildiğini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren sporcular, kulüpler ve taraftarlar dayanışma göstermeye başladı. Milli futbolcuların vasıtası ile yurt dışından da insanlar Türkiye ve depremzedelere yardım etmek için çalıştı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz şöyle konuştu:

"Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim."

"Bana bir ton küfür geliyor"

"Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yayınızdayım Ben, Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'e mi koyayım? Ben şov yapmam."

50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili Burak Yılmaz, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." sözünü verdi.