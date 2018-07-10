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Yeni sistem İngilizlere fena battı!

Türkiye dün itibariyle yeni yönetim sistemine geçti. Güçlü ve milli bir Türkiye için kolları sıvayan Erdoğan önderliğinde kurulan Bakanlar Kurulu İngilizleri fena halde rahatsız etti.

10 Temmuz 2018 Salı 11:26
Yeni sistem İngilizlere fena battı!

Türkiye yeni döneme daha güçlü ve daha sağlam adımlarla basabilmek için yönetim sistemini değiştirdi. Daha kararlı bir meclis ile daha sağlma bir yönetimi uyum içinde demokrasi ile harmanlayıp istikrarı vadeden yeni sistem, İngilizleri huzursuz etti.

BBC'nin canlı olarak takip gerçekleştirdiği Başkanlık yemin töreninde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Saray diye bahsedildi.

AK SARAY ALGISI

Özellikle bir algı operasyonu gibi yürütülmeye çalışılan bu projede, BBC "kullanım hakkı Cumhurbaşkanlığına, tapusu millete ait olan" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni AK Saray olarak lanse etti.

Özellikle bir algı oluşturma ve tiye alma amacıyla yazılan bu başlıkta, hem törenden hem de yeni dönemdeki güçlü Türkiye'den Londra'nın rahatsızlık duyduğu açıkça görülebiliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:26
  1. bbc
  2. ingilizler
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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