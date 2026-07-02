Bakan Çiftçi, NATO tedbirlerini vekillerle paylaştı: Ankara'da kritik zirve!

Zirvenin güvenliği ve lojistik koordinasyonuna dair hazırlanan detaylı sunumu paylaşan Bakan Çiftçi, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak planlanan stratejik önlemleri aktardı. Ankara’da düzenlenecek organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunun önemine değinerek sunumuna başlayan Bakan Çiftçi, "NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır" dedi.

Devletin bu kapsamlı organizasyonda güvenliği en üst perdeden sağlama yükümlülüğü bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bunun için alınan tedbirler zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Congresium başta olmak üzere heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır; o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK HAYATI EN AZ DÜZEYDE ETKİLEYECEK

Alınan önlemlerin keyfi olmadığının altını çizen Bakan Çiftçi, "Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliğimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Güvenlik birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız sahada büyük bir koordinasyon ve fedakarlık içerisinde görev yapmaktadırlar. Türkiye, bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmış, güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı bir takdir toplamış bir ülkedir. NATO Liderler Zirvesi de aynı anlayış ve devlet ciddiyetiyle gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

TEDBİRLER ORTAK GÜVENLİĞİMİZ İÇİN

Sağduyunun önemine vurgu yapan ve zirve için kurulan koordinasyon mekanizmalarına değinen Bakan Çiftçi, "İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni de kazasız belasız şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır, bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını, bu vesile ile ifade etmek istiyorum" dedi.

Zirve kapsamında kurulan koordinasyon merkezlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Çiftçi, "Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği bünyesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Hem Ankara Valiliğimiz hem de İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından hassasiyetle takip ediyor" açıklamasında bulundu.

56 BİN 288 PERSONELİMİZ GÖREV YAPACAK

Zirve kapsamında görev alacak personel sayılarını ve coğrafi güvenlik çemberinin detaylarını açıklayan Bakan Çiftçi, "Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlarda görev yapacak personel dağılımına ilişkin sayıları da paylaşan Bakan Çiftçi, "Esenboğa-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta toplam 3 bin 926 personel görev yapacak. Mürted Ankara, yeni açılan Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde 1742 personel görev almış olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda" dedi.

TEDBİRLER SİBER ALEMDE DE ALINACAK

Zirve güvenliğinin sadece fiziki alanla sınırlı kalmadığını, dijital boyutta da en üst düzey tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Siber tedbirler de bizim açımızdan önemli. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve için alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin, Avrupa ülkelerinde düzenlenen önceki NATO toplantılarındaki uygulamalarla tamamen örtüştüğünü belirtti. Alınan önlemlerin uluslararası standartlarda olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda’da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa’da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz, daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı" diye konuştu.