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Gündem CHP'li ilçe başkanından ormanlık alanda uyuşturucu tarlası! Kenevirleri sularken fotokapana yakalandı!
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CHP'li ilçe başkanından ormanlık alanda uyuşturucu tarlası! Kenevirleri sularken fotokapana yakalandı!

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CHP'li ilçe başkanından ormanlık alanda uyuşturucu tarlası! Kenevirleri sularken fotokapana yakalandı!

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde rezaletin perdesi jandarma ekiplerinin kurduğu sinsi tuzakla aralandı. Ormanlık alanda yasa dışı zehir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen adli makamlar, bölgeye gizlice yerleştirilen fotokapan görüntüleriyle sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Kaydedilen anlık görüntülerde, ekili kenevirlerin düzenli olarak sulandığı ve bakımının bizzat CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ tarafından yapıldığı suçüstü tespit edildi. CHP’li ilçe başkanının uyuşturucu tarlasına dönüşen ormanlık arazide zehir bitkilerine gözü gibi baktığı anlar adli dosyanın en somut delili oldu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartıyla adli kontrol altına alındı.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bölgeye yerleştirilen fotokapanlardan elde edilen görüntülerde, ekili kenevirlerin düzenli olarak sulandığı ve bakımının yapıldığı tespit edildi.

 

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kök kenevir bitkisi, 14 tohum yatağı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Zülfikar Akdağ, kenevirleri ticari amaçla değil, kişisel kullanımı için ektiğini öne sürerek, babasının ekim faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla kolluk birimine imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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