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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaptığı açıklamada "Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda turnuva yönetiminin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketine taktığı "karpuz" tasarımlı titreşim önleyici ile kortta mücadele eden Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.

 

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz. Zeynep Sönmez'in Filistin hassasiyeti, insanlık değerlerinden yana asil bir duruştur. Soykırım şebekesinin zulümleri karşısında insanlık onurunu ayakta tutanları selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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