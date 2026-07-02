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Yaşam Uymayanlara ceza uygulanacak! Ormanlara giriş yasaklandı
Yaşam

Uymayanlara ceza uygulanacak! Ormanlara giriş yasaklandı

Yeniakit Publisher
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Uymayanlara ceza uygulanacak! Ormanlara giriş yasaklandı

Amasya Valiliği, yangın riski nedeniyle kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim 2026’ya kadar yasaklandığını açıkladı.

Amasya’da artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı yeni tedbirler alındı.

 

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı belirtilerek, "İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte sıcaklık değerlerinin artmasına bağlı olarak ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, gerçekleşmesi muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ekim 2026 tarihine kadar ilimizdeki ormanlık alanlara girişler valiliğimiz kararıyla yasaklanmıştır" denildi.

 

Alınan kararlara riayet etmeyen vatandaşların adli ve idari yaptırımla karşılaşabilecekleri uyarasında bulunulan açıklamada, "Orman ve tabiat parkları içerisindeki resmi piknik ve mesire alanları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girilmesi, bahse konu alanlar içinden geçen yollarda ve orman kenarlarında mangal, semaver ve her türlü ateş yakılması, kamp ve piknik yapılması, resmi piknik ve mesire alanlarında yapılan tüm etkinliklerde yangına neden olabilecek havai fişek, meşale ve benzeri yanıcı madde kullanılması, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği sonucu biriken artıklar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır" denildi.

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