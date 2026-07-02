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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine telefon
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı Trakya Türklerine telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'daki Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Yunanistan'ın Şahin Köyü’ne gitti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla programa bağlanarak, Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.

Köy sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen görüşmede katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi ve selamlarını ileterek teşekkür etti. Batı Trakya ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan ve heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

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Yorumlar

Mehmet

Batı Trakya Türklerine olan sevgisini bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Köyü sakinleriyle telefonda görüşerek onların talep ve görüşlerini dinledi. Bu ziyaret, Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları sorunlara odaklanan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyetin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bu tür hassas konularda vatandaşlarımızı önemsemek ve onların taleplerini dinlemek, milletimize hizmet etmek için atılan önemli bir adım.
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