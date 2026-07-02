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Spor Beşiktaşlıların beklediği haber geldi! Kassoum Ouattara 4 yıllık imzayı attı
Spor

Beşiktaşlıların beklediği haber geldi! Kassoum Ouattara 4 yıllık imzayı attı

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Beşiktaşlıların beklediği haber geldi! Kassoum Ouattara 4 yıllık imzayı attı

Beşiktaş, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Kassoum Ouattara’yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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