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Gündem İBB ve Beşiktaş belediyelerinde dev rüşvet ve yolsuzluk çarkı! CHP'li başkanların yargılandığı ihale çetesi davasında sanıklar suçu birbirine attı!
Gündem

İBB ve Beşiktaş belediyelerinde dev rüşvet ve yolsuzluk çarkı! CHP'li başkanların yargılandığı ihale çetesi davasında sanıklar suçu birbirine attı!

Yeniakit Publisher
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İBB ve Beşiktaş belediyelerinde dev rüşvet ve yolsuzluk çarkı! CHP'li başkanların yargılandığı ihale çetesi davasında sanıklar suçu birbirine attı!

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun hemen karşısındaki dev duruşma salonunda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının 43. duruşması tamamlandı. Kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan, ihalelere sinsi yöntemlerle fesat karıştıran ve resmi belgede sahtecilikle belediye kasalarını hortumlayan 7'si tutuklu 200 sanıklı dev fiyaskoda, sanıkların adliyedeki korku dolu savunmaları ortaya çıktı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı bazı tutuksuz sanıkların savunmaları ile avukatlarının beyanı alındı.

Beşiktaş Belediyesi çalışanı tutuksuz sanık Ali Erdem, süreçte tek bir menfaatinin olmadığını savunarak, sadece belediyede çalışan bir personel olduğunu söyledi.

Üzerine atılı "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarını kabul etmediğini söyleyen Erdem, "Benim önümde resmi süreç içinde gelen evraklar vardı. Sahtecilik yapan biri değilim, böyle bir iradem hiç olmadı. Dosyada büyük bir yapı anlatılıyor. İsmim bir yerde geçiyor. Bir insanın evrakta ismi olması onu suçlu yapmaz. Ben ihale sürecini yöneten, firma ilişkileri kuran biri değilim. Verilen görevleri yapan, sahada çalışan biriyim. Benim dosya içindeki gerçek yerim görülsün. Ne yapıp yapmadığım araştırılsın. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum." savunmasını yaptı.

 

Tutuksuz sanıklardan Arzu Kutlu, "özel belgede sahtecilik" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarını kabul etmediğini dile getirdi.

Hakkında mütalaada bazı eylemlerden beraat, bazı eylemlerden ise cezalandırma istendiğini aktaran Kutlu, 2015 yılında muhasebeci olarak yanında çalışmaya başladığı sanık Fahri Aksoy'la birlikte isminin geçtiği ve davaya konu olan şirketin gerçek sahibi olmadığını, kağıt üzerinde yetkilisi olduğunu iddia etti.

Kutlu, ihale konularında teknik bilgisi olmadığını, dosya hazırlamada uzmanlığı ve fiili pozisyonu bulunmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada, salı gününden bu yana 63 eyleme yönelik beyanda bulunan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül'ün, müvekkilinin cezalandırılması talep edilen eylemler kapsamındaki sözleri dinlendi.

İncegül'ün beyanını tamamlamasının ardından duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

CHP'nin rüşvet ve ihale çarkı deşifre oldu! Aziz İhsan Aktaş davasında sanıkların maskesi düşüyor!
CHP'nin rüşvet ve ihale çarkı deşifre oldu! Aziz İhsan Aktaş davasında sanıkların maskesi düşüyor!

Gündem

CHP'nin rüşvet ve ihale çarkı deşifre oldu! Aziz İhsan Aktaş davasında sanıkların maskesi düşüyor!

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Yorumlar

doğrucu

Artık devlet yolsuzlukları af etmiyor, üstlerine gidiyor. Yargıya minnetarız.

Mehmet

CHP'nin rüşvet çarkı açıkça ortaya çıktı! İBB ve Beşiktaş belediyelerinde görev yapan bu hainlerin yaptığı yolsuzluklar milletimizin gözünü korkutuyor. Allah'ın izniyle Aziz İhsan Aktaş davasında ortaya çıkan gerçekler, CHP'nin yüzsüzlüğünü daha da ortaya koydu. Bu çete, ülkemizi ve vatandaşlarımızı sömürmek için çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi, Türkiye'nin geleceği milletimizin güvenliği, devletimizin gücü ve İslam değerleriyle korunmalıdır!
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