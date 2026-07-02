Bergusi, Filistin devlet başkanlığına aday oluyor! İsrail zindanlarından başkanlık yarışına

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Mervan Bergusi'nin, avukatına Filistin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayı planladığını söylediği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, Sky News Arabia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kaynak, Bergusi'nin, avukatı aracılığıyla devlet başkanlığı seçimlerine aday olma niyetini ilettiğini aktardı.

- Mervan Bergusi kimdir?

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu sürede İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı.

Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Yaka'ya geri döndü.

Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne 1996'da seçilen Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Fetih Genel Sekreteri oldu.

İsrail güçleri tarafından Ramallah'taki evinden 15 Nisan 2002'de gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinden mezun oldu; "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi’yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı.

Buna gerekçe olarak, Batı Yaka'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.