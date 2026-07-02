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Gündem Bergusi, Filistin devlet başkanlığına aday oluyor! İsrail zindanlarından başkanlık yarışına
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Bergusi, Filistin devlet başkanlığına aday oluyor! İsrail zindanlarından başkanlık yarışına

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Bergusi, Filistin devlet başkanlığına aday oluyor! İsrail zindanlarından başkanlık yarışına

Siyonist işgal rejiminin zindanlarında yıllardır esir tutulan, Filistin direnişinin ve Fetih Hareketi'nin en sembolik isimlerinden biri olan Mervan Bergusi, demir parmaklıklar arkasından işgalci çeteye ve tüm dünyaya tarihi bir meydan okumada bulundu. Katil İsrail’in ağır tecrit şartları altında ezmeye çalıştığı Bergusi, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajla, gerçekleştirilmesi planlanan Filistin devlet başkanlığı seçimlerinde resmen aday olacağını ilan etti.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Mervan Bergusi'nin, avukatına Filistin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayı planladığını söylediği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, Sky News Arabia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kaynak, Bergusi'nin, avukatı aracılığıyla devlet başkanlığı seçimlerine aday olma niyetini ilettiğini aktardı.

 

 

- Mervan Bergusi kimdir?

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu sürede İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı.

Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Yaka'ya geri döndü.

Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne 1996'da seçilen Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Fetih Genel Sekreteri oldu.

İsrail güçleri tarafından Ramallah'taki evinden 15 Nisan 2002'de gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinden mezun oldu; "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi’yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı.

 

Buna gerekçe olarak, Batı Yaka'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

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Yorumlar

Ahmet

Filistin devleti için mücadele eden kahramanlarımızdan Mervan Bergusi, İsrail zindanlarından bile Filistin halkının umudu olmak istiyor. Allah bu fedakarın yolunda bize de yardım etsin. Bu hain İsrail yönetimi, Bergusi'yi hapse atıp Filistin halkına zulmüne devam ediyor. Benim gibi her Türk vatandaşı bu mücadeleyi görmüş olmalı ve Filistin'e destek vermeli. Bergusi'nin adaylığı, Filistin halkının umutsuzluğunu yenmesini sağlayacak bir işarettir. İsrail'in tüm bu çirkin oyunlarına rağmen, Allah izin verirse Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacaktır.

Ccc

Mahmut Abbas tam bir Siyonist kuklası...
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