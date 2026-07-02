Ankara'da geceyi alevler aydınlattı
Başkent Ankara'da, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkent Ankara'da, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etimesgut ilçesindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bölgeden görüntüler...
Bölgeden görüntüler...
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