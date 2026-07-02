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Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

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AA Giriş Tarihi:

Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Başkent Ankara'da, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#1
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Etimesgut ilçesindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

#2
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Ankara'da geceyi alevler aydınlattı

Bölgeden görüntüler...

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