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Yaşam Temas edeni yakıp tahriş ediyor! O ilde zehirli denizanası alarmı
Yaşam

Temas edeni yakıp tahriş ediyor! O ilde zehirli denizanası alarmı

Yeniakit Publisher
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa sahilinde, halk arasında “pusula denizanası” olarak bilinen kahverengi denizanaları görüntülendi.

Tekirdağ’da deniz yüzeyinde görülen zehirli pusula denizanaları sahilde endişeye neden oldu.

 

Süleymanpaşa sahilinde deniz yüzeyine yakın şekilde hareket eden kahverengi denizanaları, kıyı boyunca farklı noktalarda görüldü. Temas halinde ciltte yanma ile tahrişe neden olabilen türün, zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi.

 

Marmara Denizi'nin kıyıya yakın kesimlerinde görülen denizanaları, deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.

 

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.

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