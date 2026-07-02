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Gündem Sen misin DEM'li yönetime karşı hak arayan? Önce maaşları kesildi sonra işten atıldılar
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Sen misin DEM'li yönetime karşı hak arayan? Önce maaşları kesildi sonra işten atıldılar

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Sen misin DEM'li yönetime karşı hak arayan? Önce maaşları kesildi sonra işten atıldılar

Diyarbakır'da maaş kesintilerine tepki gösteren işçiler DEM Partili Bağlar İlçe Belediyesi tarafından işten atıldı.

Belediye yönetimi haklarını arayan ve yönetime tepki gösteren emekçileri işten atmakla tehdit etmişti. DEM Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan maaş kesintilerine isyan eden işçiler sırf haklarını aradıkları için işlerinden oldu.

 

Belediye yönetimi, geçtiğimiz günlerde maaşlarla ilgili olarak yapılan toplantıda kendilerini protesto eden ve yuhalayan işçileri işten attı. Yönetime karşı haklarını arayanları daha önce tehdit eden ve "sizi işten atarız " diyen belediyesi yönetimi 15 kişiyi işten attı.

Bu durum belediyede uzun süredir hakim olan gerilimi iyice yükseltti. İşten çıkarılan işçiler yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir zulümle karşı karşıya olduklarını belirten işçiler, Eşbaşkanlar Siraç Çelik ve Leyla, Eşbaşkan Yardımcıları Reşat Yücel ve Jiyan Aslan'ın yanı sıra yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel İş'i de bundan sorumlu tutarak sert tepki gösterdi.

 

Öte yandan olaylı toplantıda işçilerin yönetime tepki gösterip yuhalamasından rahatsız olan belediye yönetimi işçileri bezdirmek için de daha fazla mobing uygulamaya başladı.

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