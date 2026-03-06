Yeni sezonda ligler ne zaman başlayacak? TFF’den resmi açıklama geldi
Profesyonel futbol liglerinde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig; 14-17 Ağustos, 1. Lig ise 7-10 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
TFF’den futbolda yeni sezonun planlamasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in başlangıç sezon başlangıç tarihlerine yer verildi.
Buna göre Süper Lig'de yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. 1. Lig'de ise ilk hafta maçları 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.
2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.
Öte yandan TFF; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun planlamasının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.
Gündem
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!