Yeni savaşın ayak sesleri! Savaş gemileri tespit edildi

Tayvan- Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Sun Li-Fang, Tayvan’a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurarak, Tayvan ordusunun Tayvan’ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Çin askeri manevralarını yakından izlediğini ve müdahale edileceğini belirtti.

Tayvan’ın yaptığı açıklamadan bir gün önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Ofisi, Liaoning uçak gemisi ile yedi muhrip ve tedarik gemisinin Doğu Çin Denizi’nden ayrıldığını ve Pasifik Okyanusu’na girmeden önce Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasındaki sulardan geçtiğini duyurmuştu.

Çin uçak gemisi savaş grubunun, Tayvan’ın doğusundaki sularda tatbikat yapması bekleniyor.

Tayvan hükümeti, Çin'in 2025 yılında adayı tamamen işgal edebilecek kapasiteye ulaşmış olacağı uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin savunmadan sorumlu üyesi Çiu Kuo-çıng, Savunma Bakanlığının meclise sunduğu, Çin'in 2025'e kadar Tayvan Boğazı'nı abluka altına alabileceği uyarısının yer aldığı raporla ilgili soruları üzerine, "Çin'in şu anda Tayvan'ı işgal edebilecek kapasitesi var ama 2025'e kadar tam kapsamlı bir işgali yürütebilecek kapasiteye ulaşmış olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in Tayvan'ı bugün işgal etmesi halinde yüksek bir maliyetle karşılaşacağını ifade eden Çiu, fakat 2025'te bu maliyeti düşürebileceği ve tam kapsamlı bir işgale girişebileceği uyarısını yaptı.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.



Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.