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Yeni Şafak yazarından flaş çıkış: AK Parti MHP'ye mahkum değil

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, erken seçim tartışmasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
Yeni Şafak yazarından flaş çıkış: AK Parti MHP'ye mahkum değil

Bir televizyon programında Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışını değerlendiren Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Ben başından beri AK Parti'nin MHP'ye kendini bu kadar mahkum etmesini anlayabilmiş değilim. Bu kadar güçlü bir lider ve bu kadar güçlü bir partinin kendini, bu kadar küçük bir partiye bu kadar angaje ve mecbur hissetmesi bana tuhaf geliyor. 'MHP erken seçim kararını AK Parti ile konuşmadan' ilan etti iddiası, cumhur ittifakını bozma riskini getirebilecek bir iddiadır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
  1. Kemal Öztürk

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