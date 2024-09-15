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Medya Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor
Medya

Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:50:00 - 2024-09-15 10:54:04
Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, cesedi çuval içinde kayboluşundan 19 gün sonra bir dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetinin belirli kesimler tarafından kullanılarak Kur'an kurslarının ve dinin hedef alındığını söyledi. Kaplan, “Toplumu ayakta tutan, merhametin, adaletin, kardeşliğin kaynağı, dayanağı İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor! Çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor!” diye sitem etti.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, cesedi çuval içinde kayboluşundan 19 gün sonra bir dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetinin belirli kesimler tarafından kullanılarak Kur'an kurslarının ve dinin hedef alındığını söyledi. Kaplan, “Toplumu ayakta tutan, merhametin, adaletin, kardeşliğin kaynağı, dayanağı İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor! Çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor!” diye sitem etti.

Kaplan, “Böylesine hunharca bir cinayeti İslâm’a mal etmeye kalkışan herkes aşağılıktır. Bu tür kişiler, resmen toplumun kardeşliğini, birliğini, dirliğini dinamitleyen bu ülkenin çocuğu olamayacak pespaye kişilerdir. Böyle bir cinayete, vahşete, en ağır cezayı verecek sistem İslâm’dır! O yüzden idam geri gelsin, diyorum! Suçsuz, masum Narin’i hunharca katleden kişiler en ağır şekilde cezalandırılsın, hiç gözünün yaşına bakmadan ipe yollansın” diye yazdı.

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Yorumlar

Abdulah

Şeriat bu çocuğu 50 yaşında biriyle evlendirip, ölmekten bile beter ederdi. Hergün öldürürdü.
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