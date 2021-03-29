Yeni risk haritası paylaşıldı! İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek il kategorisine yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabından yeni risk haritasını paylaştı. Yeni risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in çok yüksek il kategorisine yükseldiği görüldü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Mavi kategorideki tek il Şırnak

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

3 büyükşehir kırmızıya yükseldi

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Yüksek riskli iller

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

Cumartesi kısıtlaması tekrar getirildi

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir. Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracaktır.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmelere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkıları sağlayacağız.

Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı bin 500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayram ile birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.